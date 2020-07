L'ASSE enchaîne avec une troisième victoire en match amical (4-0)

A neuf jours de la finale de la Coupe de France, on commence à avoir une idée un peu plus précise de ce que pourrait concocter Claude Puel pour affronter le Paris Saint-Germain le 24 juillet à Saint-Denis.

Avec une équipe composée de la plupart des cadres en première période (voir tweet) les Verts ont pris l'avantage grâce à Fofana. Le défenseur a repris victorieusement de la tête un centre de Gabriel après un relais avec Bouanga sur corner (44'). Une première période globalement maîtrisée malgré quelques frayeurs sur le but de Moulin.

Les Verts finissent fort

En deuxième période, Claude Puel opère six changements. Et ça se sent. Moins dominateurs, les Stéphanois sont bousculés et il faut la vigilance de Bajic ou un hors-jeu très limite pour garder l'avantage.

Mieux dans le dernier quart, les Verts double la mise par Krasso (78e). La recrue de l'été inscrit son troisième but personnel en trois matchs. Ensuite c'est Boudebouz, sur un magnifique service de Rivera, entré quelques minutes plus tôt, qui corse l'addition (82e). Le numéro 7 stéphanois s'offrira même un doublé sur penalty (84e).

Trois matchs, trois victoires et quatre buts inscrit à chaque fois, les Verts continuent leur préparation sur une bonne dynamique. Prochaine rencontre amicale face à un autre club Belge, Anderlecht ce samedi à 15h30.