L'ASSE fait match nul 1-1 en amical face à Bourg-Péronnas

Après leur premier match de préparation soldé par un match nul 2-2 contre le Puy Foot 43 le weekend dernier, l'ASSE a de nouveau été accrochée en match amical ce vendredi 16 juillet. Les Verts affrontaient le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, club de National, et ont quitté le stade de l'Etrat sur un score de 1 but partout.

Ce sont pourtant les Stéphanois qui ont ouvert le score grâce à un but à la 63ème minute. Un but sur penalty signé Jean-Philippe Krasso, le deuxième but pour l'attaquant lors de la préparation de l'AS Saint-Etienne. Une avance de courte durée puisqu'à la 77ème minute, Bourg-Péronnas a égalisé grâce à un but d'Amine El Ouazzani.

Des Verts qui peuvent se rattraper dès ce samedi 17 juillet avec une rencontre à 18 heures face à Grenoble, club de Ligue 2. Match à l'Envol stadium d'Andrézieux-Bouthéon cette fois-ci avec du public. Les places sont à acheter uniquement en ligne et entrée sur présentation du pass sanitaire valide et d'une pièce d'identité avec photo.