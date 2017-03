L'ASSE payera 50 000 euros pour l'usage de fumigènes à Old Trafford

Le 16 février dernier, des supporters en déplacement à Manchester ont craqué des fumigènes dans l’enceinte d'Old Trafford.

Une amende de plus pour l'ASSE après l'usage de fumigènes par ses supporters. Le club est habitué à les payer à la Ligue de Football Professionnelle (LFP) dans le cadre du championnat de France. Cette fois, c'est l'UEFA qui administre l'amende via sa commission de discipline. Elle se réunissait ce jeudi et a décidé d'une sanction de 50 000 euros.

Soir de fête, malgré la défaite amère (3-0) et les coups de griffe de Zlatan Ibrahimovic. Pour l'occasion, les couleurs et les fumées étaient de sortie dans le parcage visiteur garni de 3000 fans des Verts. L'instance disciplinaire de l'UEFA retient également les motifs de "jets d'objets" et "comportement inappropriés des supporters". Il n'y avait pas vraiment eu de débordements, hors de l'utilisation des engins pyrotechniques et de leur projection sur les bords du terrain.