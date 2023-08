L'ASSE présente sa nouvelle recrue : Stéphane Diarra

La nouvelle recrue Stéphane Diarra entre Loïc Perrin, le recruteur, et Laurent Battles, l'entraineur.

Arrivé en début de semaine en provenance de Lorient, club de ligue 1 , Stéphane Diarra donne sa première interview sous les couleurs stéphanoises ce mercredi à l'Étrat, au centre d'entrainement. Le joueur offensif de 24 ans s'acclimate facilement à ses nouveaux coéquipiers : "j'en connaissais déjà trois qui étaient auparavant à Lorient, confie-t-il, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise avec les autres joueurs".

Le nouvel arrivant partage l'état d'esprit de ses coéquipiers : "franchement c'est un très bon groupe, c'est top, c'est tout ce que j'attendais : un groupe soudé, qui rigole bien ensemble. Chacun va faire les efforts pour chacun et c'est ça que j'attends d'une équipe, parce que je sais que je vais faire les efforts pour le copain s'il est fatigué".

Gaucher et formé ailier gauche à Evian Thonon Gaillard, Stéphane Diarra a évolué comme ailier droit toute la saison dernière avec le FC Lorient. Une polyvalence qui a séduit l'entraineur, Laurent Battles : "à la fois le fait qu'il soit formé a gauche, pour amener des centres avec son pied gauche, et à la fois la possibilité de le faire jouer à droite avec son pied rentrant. Puis il est possible aussi qu'on essaye de le faire jouer sous un attaquant" détaille l'entraineur.

Alors va-t-on voir la nouvelle recrue à l'œuvre dès lundi, pour le prochain match de l'ASSE, contre Annecy ? Laurent Battles garde encore quelques réserves quant à sa titularisation. Stéphane Diarra peut-être encore un peu juste physiquement. Il n'a disputé qu'une seule mi-temps de préparation, 45 minutes contre Concarneau avec Lorient, il y a un mois.