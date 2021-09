L'ASSE recrute un avant-centre à la dernière minute avant la fin du mercato

Une signature de dernière minute pour l'AS Saint-Etienne. Le mercato, le grand marché des transferts de joueurs est clos, depuis mardi 31 août minuit. Et à la dernière minute, les Verts, qui n'avaient jusqu'à présent procédé à aucun changement dans l'effectif accueillent un petit nouveau : le jeune Ignacio Ramirez. L'avant-centre de 24 an arrive en prêt pour la saison, et il va faire du bien.

Un véritable "goléador"

Une frappe bien lourde, le sens de la profondeur, un flair de renard des surfaces, droitier mais bon des deux pieds... Le nouveau stéphanois a visiblement toutes les qualités du numéro 9 tant attendu à l'ASSE. Ignacio RAMIREZ nous vient tout droit d'Uruguay, prêté par le Liverpool Futbol Club de Montevideo. Le club qui l'a repéré lorsqu'il n'avait que 12 ans l'a formé jusqu'à ce qu'il devienne un véritable "Goléador" comme on dit en Amérique du Sud, une vrai machine à marquer. Le palmarès est là : meilleur butteur en jeunes de l'histoire du club, 79 buts, 15 passes décisives en 156 matchs avec l'équipe première, et 3 réalisation sur les 10 dernières rencontres avec l'équipe nationale d'Uruguay. On ne peut qu'espérer qu'il nous montre très vite ce dont il est capable. Il avait marqué avec le LIVERPOOL FC dès son premier match dans l'ELITE à la 6eme minute de jeu.