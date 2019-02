L'ASSE s'incline lourdement à Rennes 3 à 0

Saint-Étienne, France

Un match à enjeux

Les Verts qui se déplaçaient sur la pelouse des Rennais savaient que ce match était au combien important dans la course à l'Europe. Les Ligériens, privés de deux de leurs meilleurs joueurs, Wahbi Khazri et Yann M'Vila et sans Ole Solnaes qui a rejoint la Chine durant le mercato d'hiver, se déplaçaient au Roazon Park dans l'espoir de ramener au moins, le point du match nul de cette rencontre

Une bonne entame de match

Malgrès une bonne entame de match, ce sont les Joueurs Rennais qui se créèrent la première occasion du match par Siebatcheu d'un tir repoussé par Stéphane Ruffier à la 20eme minute de jeu. Deux minutes plus tard, M'Baye Niang d'une belle tête sous la barre sur un corner de Bourigeaud, ouvrit le score. 1 à 0 pour les joueurs Rennais, ça sera le score à la pause.

Une deuxième mi-temps totalement ratée

On s'attendait à la reprise à voir des joueurs Stéphanois plus mordant et maîtrisant mieux leur sujet. Il n'en fût rien. Peu avant l'heure de jeu, l'ASSE pensait obtenir un penalty pour une faute sur Romain Hamouma, mais l'arbitre en décidait autrement, signalant un hors-jeu imaginaire. Les verts sont à ce moment de la partie, sortis de leur match à l'image de Jean Louis Gasset, le coach Stéphanois qui se fit expulser du terrain. Les joueurs Rennais ont su gérer la rencontre et placer des contres meurtriers à l'image d'Hatem Ben Arfa qui trouvait le montant droit de Ruffier (74ème). A la 88eme minute de jeu, sur une action confuse dans la surface de réparation des Verts, l'arbitre indiqua le point de penalty sur une main de Loïc Perrin, le numéro 18 des Rouge-et-Noir trompait Ruffier avec un brin de chance. 2 à 0. KO debout, les Stéphanois encaissèrent un troisième but sur un contre mené par Hunou dans les arrêts de jeu. 3 à 0 , ça sera le score final. A noter l'expulsion de Romain Hamouma dans les dernières secondes de la partie... Un match à vite oublier pour les Verts qui devront se remettre en question avant d'accueillir Strasbourg en match en retard de Ligue 1 ce Mercredi soir à Geoffroy Guichard