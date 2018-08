L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée pour la première fois en L1 pendant le match entre l'OM et Toulouse le 10 août prochain, en match d'ouverture du championnat de France 2018-2019, a annoncé ce mercredi 1 août, la Direction technique de l'arbitrage.

Après une période d'essai remarquée (et efficace) lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'assistance vidéo à l'arbitrage arrive sur les pelouses du championnat de France de football. Le VAR sera utilisée pour la première fois en Ligue 1 le 10 août prochain lors du match OM-Toulouse, rencontre inaugurale de la première journée et de la saison 2018-2019, a annoncé ce mercredi 1 août, la Direction technique de l'arbitrage.

Des explications en images diffusées avant les matches

Cette saison, tous les matches de L1, ainsi que les rencontres de Coupe de la Ligue et de Coupe de France à partir des quarts de finale, seront arbitrés avec l'aide du VAR. Ce dispositif permet à l'arbitre de confirmer ou infirmer certaines de ses décisions en communiquant avec des arbitres vidéo chargés de visionner les images du match en temps réel.

Selon les recommandations de la direction technique de l'arbitrage, la Ligue de football professionnelle (LFP) diffusera dans les stades une vidéo ou un message sur écran géant, avant les matches, pour expliquer aux spectateurs dans quelles situations le VAR peut être utilisée.

Si le VAR est utilisé pendant un match, les spectateurs, ne verront pas les images, mais en seront informés avec un message sur écran géant. La décision prise par l'arbitre sera également affichée.

Les situations pouvant amener l'arbitre à recourir à la vidéo © Visactu

Seules quatre situations pouvant amener l'arbitre à recourir à la vidéo ont été mentionnées : la validation d’un but marqué, un carton rouge direct, une situation de potentiel penalty et la vérification de l'identité d’un joueur sanctionné.

La goal-line technology déjà de la partie

La société Hawk Eye, désignée prestataire de le VAR, sera également chargée de la goal-line technology (GLT), une technologie, distincte du VAR, qui doit déterminer si le ballon a totalement franchi la ligne de but sur une action litigieuse en faisant vibrer la montre de l'arbitre central. Ce dispositif était déjà utilisé pour la saison 2017-2018.

L'équipe de France, bien aidée par le VAR au Mondial

Si la vidéo n'est pas infaillible et laisse aussi, parfois, place à l'interprétation, elle permet néanmoins de diminuer les erreurs d'arbitrage et s'avérer décisives. L'équipe de France a pu le constater notamment lors de son premier de la Coupe du Monde match face à l'Australie et le penalty obtenu par Antoine Griezmann (victoire 2-1).

En finale du Mondial en Russie face à la Croatie, alors malmenée par l'équipe au damier, la France a également obtenue un penalty, que l'arbitre de la rencontre, n'aurait pas pu voir sans le VAR (victoire 4-2).