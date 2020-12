L'Association ASSE Cœur Vert a organisé un arbre de Noël virtuel pour 40 enfants hospitalisés

Les joueurs de l'ASSE Jessy Moulin, Wahbi Khazri, Mathieu Debuchy et Romain Hamouma et Gwladys Debbache et Audrey Chaumette de l'équipe féminine ont échangé en visioconférence avec 40 enfants hospitalisés du CHU de Saint-Etienne.

C'était Noël avant l'heure entre Geoffroy-Guichard et le CHU de Saint-Etienne ce jeudi 17 décembre. Face à la situation sanitaire, l'association Cœur-Vert a organisé un arbre virtuel avec 40 enfants hospitalisés au CHU.

Pendant 1h30, les enfants ont pu discuter avec quatre joueurs de l'ASSE et non des moindres puisqu'il s'agissait de Jessy Moulin, Wahbi Khazri, Mathieu Debuchy et de Romain Hamouma. L'équipe féminine, leader du championnat de D2, était également de la partie puisque les enfants ont pu également dialoguer avec Gwladys Debbache et Audrey Chaumette.

L'association a également organisé un spectacle imaginé par le comédien Jérémy Coraud avant la distribution de cadeaux dans les deux hôpitaux stéphanois.