L'athlète paraplégique nordiste Axel Allétru au départ du Dakar 2020

Seclin, France

Il espère rivaliser le plus possible et le plus longtemps possible avec les valides. Axel Allétru, 29 ans, ne veut pas trop se prendre la tête pour son tout premier Dakar. L'ancien prodige du motocross est paraplégique depuis 2010 suite à un grave accident lors d'une compétition mondiale. Depuis il est en fauteuil roulant mais peut tout de même marcher grâce à des attelles et béquilles. Pas de quoi décourager Axel Allétru. Il s'est longuement préparé pour cette course mythique où il participera à bord d'un buggy avec un copilote très expérimenté.

"J'aurais aimé le faire en moto, la vie fait que ce sera sur quatre roues" - Axel Allétru

"Le handicap c'est l'inconnu"

"Ça ne me fait pas peur" prévient tout de suite Axel Allétru au moment de se projeter sur la ligne de départ du Dakar ce dimanche à Djeddah en Arabie Saoudite. "Je sais appréhender les dunes, les virages. Tout ce qui est conduite n'est pas de l'ordre de l'inconnu pour moi. L'inconnu c'est mon handicap" admet-il. Pendant cette semaine et demi de rallye, Axel Allétru disposera de toute une équipe à ses côtés : "Il y a aura des kinés sur place, des personnes aussi pour m’emmener de la voiture au bivouac, pour aller prendre ma douche, pour ranger mes affaires et les préparer." Sa voiture ? Elle est adaptée à son handicap avec un siège spécial. L'ancien prodige du motocross a déjà testé la machine au Maroc l'an passé.

Un défi personnel

Axel Allétru est en train de réaliser son rêve. Il n'est pas revanchard mais reste ambitieux : "l'idée est de rivaliser avec les valides." L'athlète de 29 ans espère au moins atteindre sur la ligne d'arrivée pour réaliser son défi. "Le plus important c'est de se dépasser, de rebondir. De dire aux autres que malgré le handicap je peux faire des choses" insiste Axel Allétru.

"Sans rancune la vie" - Axel Allétru

Pas de rancœur, juste l'envie de se dépasser voilà le résumé de la vie d'Axel Allétru.