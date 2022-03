DFCO - Aurélien Scheidler : "le 10e but, c'est symbolique"

Après quatre matchs sans succès, le DFCO a renoué avec la victoire samedi 5 mars, en battant le SM Caen 1-0 sur la pelouse de Gaston Gérard. Le buteur ? Mickaël Le Bihan, auteur de sa quatrième réalisation cette saison. Son compère de l'attaque, le meilleur buteur du DFCO cette saison, Aurélien Scheidler, a lui reçu avant le match le trophée de "joueur du mois de février", élu par les votes des supporters. Il était l'invité de 100% DFCO lundi 7 mars 2022.

Aurélien, vous avez pris un coup contre Caen en fin de match, comment va votre cheville ?

Oui, ça va beaucoup mieux, c'est un coup sur la cheville, mais elle n'a pas tournée. C'est un coup, j'ai bien récupéré, j'ai bien glacé, je serai là à Valenciennes samedi.

Après quatre matchs sans victoire, ce succès contre Caen doit être un soulagement ?

On était un peu en panne de victoires, on avait du mal à gagner. Elle nous a fait du bien. On a fait un bon match, tout ce qu'on retient c'est la victoire.

Désormais, il faudrait ajouter la manière au résultat ...

C'est vrai, on a du mal à avoir la manière et la victoire. On y travaille quotidiennement, pour avoir la manière ET la victoire contre Valenciennes samedi.

La semaine prochaine, avec trois matchs, dont deux contre des concurrents directs (Valenciennes et Amiens) s'annonce intense !

La victoire contre Caen nous fait du bien, on va enchainer trois matchs en une semaine. Il va falloir que tout le monde soit concerné parce que forcément il va y avoir du turn-over. Tout le monde est concerné, tout le monde est prêt.

Comment vivez-vous de jouer avec Mickaël Le Bihan, qui a un profil similaire au votre ?

Quand Patrice Garande est arrivé, il nous a tout de suite dit que la complémentarité entre nous deux allait être compliquée. Du fait des blessés, il joue un peu plus avec moi. On n'a pas beaucoup joué ensemble, donc c'est vrai qu'au niveau de la connexion on avait un peu de mal à se trouver. On ne savait pas comment jouait l'un, comment jouait l'autre, donc forcément c'était un peu compliqué au début. Au fur et à mesure des matchs, on a essayé d'apprendre à se connaitre, de trouver une connexion. Il y a du mieux, et je pense que ça va aller de mieux en mieux.

En dehors du terrain, vous vous entendez bien ?

Oui, franchement c'est un top mec, on s'entend super bien, on rigole souvent ensemble, donc il n'y a pas de soucis là-dessus !

Votre entraîneur Patrice Garande a expliqué qu'à l'automne il vous mettait sur le banc pour relancer Mickaël Le Bihan, alors que vous auriez mérité de jouer. Comment l'avez vous pris ?

Quand on est un compétiteur, c'est forcément décevant. J'avais envie de jouer les matchs, d'apporter à l'équipe, de marquer. C'est forcément décevant, mais c'est à ce moment là qu'il ne faut pas lâcher. J'ai continué à bosser et je pense que ça a payé. Je suis assez ravi de ça.

Au gré des blessures, l'équipe a tendance à souvent changer. Est-ce compliqué quand on est sur le terrain ?

Je pense que c'est quand même plus un handicap, on joue avec certains joueurs qu'on ne connait pas forcément. Il n'y a pas vraiment encore de connexions. Je pense qu'il y a certains joueurs qui sont encore assez affectés par la fin de la saison dernière. C'est une année de transition. On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible et l'année prochaine repartir sur de bonnes bases et jouer le haut de tableau.

Aurélien, vous êtes titulaire indiscutable depuis sept matchs. Comment ne pas s'endormir, ne pas tomber dans le confort ?

Il faut toujours se trouver des objectifs un peu plus hauts, essayer d'encore marquer, de faire des bons matchs. Je n'ai pas marqué depuis quatre matchs, je suis un peu en panne. Le 10e but c'est symbolique pour moi, peut-être que je me mets un peu de pression. Une fois que j'aurais marqué celui là, j'arriverai à en mettre d'autres. Peu importe comment sera le 10e, j'espère donner la victoire au DFCO samedi contre Valenciennes !

Vous êtes en contrat jusqu'en 2024, comment voyez-vous l'avenir? En "Rouge"?

Pour l'instant, je ne me prends pas vraiment la tête, je fais ma saison. On verra d'ici la fin de saison, on verra comment ça se passe, et on verra pour la saison prochaine. L'objectif, c'est d'essayer de rester un maximum à Dijon. On a un bon groupe, on s'entend tous super bien. Je me sens pas mal dans cette équipe, j'espère rester un maximum de temps à Dijon. L'année prochaine on aura d'autres objectifs et on espère aller chercher la montée.