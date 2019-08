L'attaquant danois Kasper Dolberg s'engage avec l'OGC Nice

Nice, France

Pour reprendre une expression à rendre fou un supporter marseillais, Kasper Dolberg est peut-être le "Grantatakan" attendu par Patrick Vieira depuis le départ de Mario Balotelli l'hiver dernier. L'international danois (13 sélections / 3 buts) arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam où il avait crevé l'écran lors de sa première saison (16 buts - 6 passes décisives) avant de rentrer dans le rang (6 et 11 réalisations les deux dernières saisons en championnat).

La recrue la plus cher de l'histoire du club

Annoncée imminente depuis le match à Nîmes par plusieurs médias, l'arrivée du Danois est enfin officielle. Il s'engage avec le Gym et devient la recrue la plus cher de l'histoire du club avec un transfert estimé à 25 millions d'euros (bonus compris). Après avoir assisté mercredi soir à la défaite du Gym face à l'OM (1-2) et passé avec succès sa visite médicale ce jeudi matin, le Danois a signé son contrat avec le club azuréen.

A 21 ans, Kasper Dolberg incarne parfaitement le profil de joueurs souhaités pour renforcer l'effectif niçois avant la fermeture du mercato. Jeune, avec une marge de progression mais avec déjà l'expérience du haut-niveau, il peut espérer franchir un palier dans sa carrière en même temps que le Gym. Buteur à l'aller et au retour en demi-finale de Ligue Europa face à Lyon en 2017, il avait marqué les esprits. Gêné par une blessure aux abdominaux en début de saison dernière, il a suivi l'épopée de l'Ajax en Ligue des Champions depuis le banc de touche, ne participant qu'à neuf rencontres (une seule titularisation) sans inscrire le moindre but.