L'attaquant de Dijon Benjamin Jeannot signe au SM Caen

Benjamin Jeannot a joué plus de 200 matchs de championnat, Ligue 1 et Ligue 2 confondues

Caen, France

Et de trois! Après les signatures de Caleb Zady-Séry (AC Ajaccio) pour cinq années et de Azzédine Toufiqui (PSG) pour trois ans, le SM Caen a fait signer une troisième recrue offensive ce lundi à quelques heures de la fin du Mercato, la période des transferts.

Benjamin Jeannot s'engage pour quatre ans avec le club de football normand. A 27 ans, l'attaquant de Dijon offre un profil expérimenté (36 buts en 207 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec Dijon, Lorient, Nancy et Châteauroux). Il avait d'ailleurs inscrit un but face au SM Caen sous les couleurs de Lorient il y a trois ans.

Le SM Caen espère encore quelques mouvements d'ici la fin du mercato ce lundi à minuit aussi bien dans le sens des départs que des arrivées "mais pas de tsunami." Le club caennais reste notamment prudent sur la faisabilité de faire signer un défenseur pour pallier au départ de Jonathan Gradit.

Il n'est en revanche pas question de départ pour l'attaquant Malik Tchokounté.