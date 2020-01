L'attaquant de l'AJA Dejan Sorgic : "c'était difficile à mon arrivée, ici c'est plus physique qu'en Suisse"

Auxerre, France

Après plus de trois mois sans victoire (dernière victoire le 5 octobre), l'AJ Auxerre a enfin gagné un match. Vendredi, les Auxerrois se sont imposés 1-0 au Mans pour la 20e journée de Ligue 2. Et la délivrance est venue d'un joueur qu'on attendait pas, c'est l'attaquant Dejan Sorgic qui a offert la victoire à l'AJA.

Sorgic n'avait plus été titulaire depuis le mois d’août

Dejan Sorgic n'a été titulaire qu'à quatre reprises cette saison. Avant le Mans, sa dernière titularisation remontait au 19 août et à la réception de Guingamp. Habitué à jouer seulement un quart d'heure voir beaucoup moins depuis le début de la saison. Cette fois, la recrue serbo-croate qui vient du championnat Suisse n'a pas laissé passé sa chance de s'illustrer. Dejan Sorgic reconnaît qu'il lui a fallu du temps pour s'adapter : "c'était vraiment très difficile à mon arrivée. Il y avait beaucoup de choses nouvelles pour moi : des nouveaux entraînements, une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur et une nouvelle langue. J'avais besoin de temps pour m'habituer, prendre mes marques, je suis heureux de pouvoir jouer plus maintenant et je vais essayer de continuer comme ça."

Le championnat ici est plus difficile qu'en Suisse, plus physique - Dejan Sorgic

L'attaquant recruté l'été dernier en provenance du championnat Suisse a eu du mal à s’acclimater à la Ligue 2. Il évoluait depuis trois saisons au FC Thoune et a été le deuxième meilleur buteur du championnat suisse la saison dernière (15 buts). _"_Le championnat ici est plus difficile qu'en Suisse. C'est plus rapide et plus physique, admet Dejan Sorgic. J'avais besoin de temps pour m'habituer. C'est sûr que je ne suis pas le joueur le plus puissant physiquement, j'en ai conscience, mais je fais aussi de bonnes choses et je dois continuer comme ça".

L'attaquant arborait un large sourire à la fin du match au Mans : "je suis très heureux. Heureux qu'on ait pris les 3 points c'était très important. Je suis aussi heureux d'avoir marqué, d'avoir aidé l'équipe, on commence bien la nouvelle année."

Jean-Marc Furlan explique pourquoi Sorgic était titulaire

L'entraîneur de l'AJ Auxerre a surpris son monde en titularisant Dejan Sorgic vendredi au Mans pour le premier match de l'année. "Le problème d'un joueur suisse qui vient de passer à _un championnat de Ligue 2 qui est l'un des plus redoutable en Europe, un championnat très physique_, est qu'il a besoin de temps. Dejan Sorgic est un garçon très sérieux, très appliqué très professionnel mais ce qu'on voyait c'est qu'il lui fallait du temps pour intégrer l'aspect athlétique de notre championnat et il se trouve, qu'après la trêve, dans notre préparation de quinze jours, il a été complètement différent de ce qu'on a connu depuis six mois, c'est pour cela qu'il était titulaire", explique Jean-Marc Furlan.