Lucien Favre a communiqué son groupe retenu pour affonter Angers ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Le technicien suisse emmène avec lui 18 joueurs pour ce déplacement sur le terrain du SCO. L'attaquant italien Mario Balotelli (malade) et le milieu de terrain Wylan Cyprien (douleurs musculaires) sont forfaits. L'ailier Ishan Sacko, recruté l'hiver dernier à Strasbourg, fait son retour dans le groupe niçois.

Le groupe :

Gardiens : Cardinale, Benitez. Défenseurs : Marlon, Sarr, Souquet, Coly, Burner, Dante, Le Marchand. Milieux : Seri, Lees-Melou, Tameze, Mendy. Attaquants : Plea, Srarfi, Le Bihan, Saint-Maximin, Sacko.

Mario n'est plus "Super"

Mario Balotelli vit une période difficile. Le prolifique attaquant italien, 22 buts toutes compétitions confondues dont 14 en Ligue 1, est muet depuis plus d'un mois (dernier but contre Lille le 2 mars). Il n'a pas marqué lors de ses trois derniers matches. C'est sa plus longue disette dans l'élite depuis la période février-mars 2017. Son dernier but date . Contre Rennes (1-1), Super Mario a été transparent. Malade cette semaine, il s'est très peu entraîné et n'est pas retenu par Lucien Favre pour le match à Angers.

Le coach azuréen pourra compter sur Alassane Plea. Le jeune attaquant français est en pleine forme. Il a marqué sept buts lors des quatre derniers matches du Gym. Le revenant Mickael Le Bihan pourra aussi rendre service. Plea devrait retrouver le front de l'attaque niçoise à Angers, entouré de Saint-Maximin et Srarfi.