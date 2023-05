L'attaquant du FC Metz Georges Mikautadze sacré meilleur joueur de Ligue 2

Il est l'arme fatale du FC Metz, le meilleur buteur de la saison (23) et les votants aux Trophées UNFP (le syndicat des footballeurs professionnels) ont logiquement récompensé Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien a été sacré, dimanche à Paris, Meilleur joueur de la saison en Ligue 2.

Hommage partagé

Au moment de recevoir sa récompense, l'attaquant grenat a tenu à rendre un hommage collectif à destination de son club formateur. ***"***Tout ça, c'est grâce à mes coéquipiers. J'aimerais remercier aussi le FC Metz, le staff et le coach qui m'a fait confiance. J'aimerais remercier aussi tous les joueurs qui ont voté pour moi et aussi pour la famille, tout simplement. Mon père, ma mère, mon frère et ma grande sœur. On a passé des moments un peu plus compliqués. Ce trophée est pour eux." Il figure également dans l'équipe type de la Ligue 2.

Une montée pour terminer ?

Georges Mikautadze espère ajouter une montée en Ligue 1 à son exceptionnelle saison. Le FC Metz est en position idéale avant la dernière journée vendredi (20h45) face à Bastia au Stade Saint-Symphorien. Les Grenats, vainqueur à Sochaux (1-0) ont profité de la défaite de Bordeaux, sur le même score, à Annecy, pour passer devant les Girondins et s'emparer de la deuxième place. ***"*On a enfin pris cette deuxième place tant attendue. Maintenant, on sait qu'il nous reste un match contre Bastia à la maison et on devra gagner ce match pour remonter en Ligue 1."