L'attaquant du TFC Zakaria Aboukhlal absent plusieurs mois

Le TFC a annoncé la mauvaise nouvelle ce vendredi, au lendemain du match nul des Violets (1-1) sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise.

Absent plusieurs mois

Sorti peu avant la mi-temps et remplacé par Franck Magri, l'international marocain Zakaria Aboukhlal a passé de premiers examens qui ne révèlent rien de bon. "Notre attaquant sera éloigné des terrains plusieurs mois. De nouveaux examens vont être réalisés afin d'en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence", précise le club.

Cissoko bientôt de retour ?

Le TFC perd un des cadres de son équipe et un de ses joueurs les plus efficaces devant. Une attaque toulousaine amputée depuis le début de la saison de sa prometteuse recrue Ibrahim Cissoko. Le Néerlandais, blessé pendant la préparation, est sur le retour. Après un temps aux Pays-Bas, il est de retour à Toulouse et en phase de reprise.