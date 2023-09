L'attaquant du TFC Zakaria Aboukhlal opéré dans la semaine

Sorti en fin de première période ce jeudi à Bruxelles lors de la première journée d'Europa League face à l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant Zakaria Aboukhlal va se faire opérer dans la semaine.

ⓘ Publicité

Si on sait que le Marocain est touché au genou, la nature précise de la blessure n'a pas été dévoilée par le TFC. "Les docteurs devraient expliquer exactement la nature de sa blessure mais il va se faire opérer cette semaine. Le club expliquera mieux la nature de la blessure de Zakaria cette semaine. Mais effectivement, il a une blessure difficile Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Depuis Lens, je veux dire qu'on lui souhaite tous le meilleur et qu'il se remette au plus vite. Il faut avancer, qu'il revienne le plus vite. C'est un autre souci pour nous, mais on doit continuer", a expliqué le coach toulousain Carles Martinez Novell après la rencontre à Lens.

Le TFC va devoir faire sans Aboukhlal pour la majeure partie de la saison. Le retour d'Ibrahim Cissoko est lui espéré pour le mois de novembre.