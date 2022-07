Mercato - FC Nantes : l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed signe en prêt avec option d'achat

Le buteur égyptien Mostafa Mohamed est la nouvelle recrue du FC Nantes. Il débarque du Galatasaray Istanbul dans le cadre d'un prêt d'un an avec une option d'achat fixée à six millions d'euros. C'est le troisième renfort estival après les arrivées de Moussa Sissoko et d'Evann Guessand.

Agé de 24 ans, Mostafa Mohamed arrive avec une certaine expérience. Régulièrement appelé avec son équipe nationale (21 sélections), il est titulaire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations perdue face au Sénégal en février. Ce buteur habile balle aux pieds et bagarreur sur le terrain, connaît aussi les joutes européennes : deux matchs de Ligue des Champions en 2020-2021 et une campagne de Ligue Europa achevée en huitièmes de finale cette saison. Intéressant pour le FC Nantes qui va découvrir la Ligue Europa.

Une attaque à renouveler

Cette arrivée est forcément bienvenue pour les Canaris dont l'attaque est en plein chantier. Randal Kolo Muani est parti à Francfort, certains (Jean-Kévin Augustin et Kalifa Coulibaly) sont en fin de contrat alors que d'autres (Osman Bukari et Willem Geubbels) sont retournés dans leur club à l'issue de leur période de prêt. Sans oublier que d'autres éléments offensifs comme Moses Simon ou Ludovic Blas sont en instance de départ. Mostafa Mohamed tentera donc de s'intégrer au mieux dans une attaque new look. Avant peut-être de voir d'autres joueurs le rejoindre.