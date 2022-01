L'attaquant Karim Aribi quitte le Nîmes Olympique

Vingt-trois matchs sous les couleurs des Crocos, pour un bilan on ne peut plus famélique : aucun but. Difficile d'imaginer que les supporters du Nîmes Olympique vont le regretter. L'attaquant algérien Karim Aribi, 27 ans,quitte Nîmes et la Ligue 2. Il est officiellement transféré ce lundi au CR Belouizdad (Algérie) où il a déjà joué (2017-18). Karim Aribi était arrivé à Nîmes fin 2020 en provenance de l'Etoile Sportive du Sahel (Tunisie), il était encore sous contrat jusqu'en juin 2023.

Le mercato pourrait encore s'agiter dans les dernières heures de la journée à Nîmes. Le club gardois pourrait signer l'arrivée d'un défenseur.