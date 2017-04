L'attaquant marseillais Bafé Gomis attend des sanctions après les débordements lors de Bastia / Lyon

La France du football est marquée dans son ensemble après les débordements violents lors du match entre Bastia et Lyon ce dimanche. Bafé Gomis, l'attaquant de l'OM, espère des sanctions.

Il a porté les couleurs, certes, de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est bien la violence des images qui l'a profondément choqué. Bafé Gomis s'est dit profondément blessé par les débordements à Bastia, ce dimanche, et attend maintenant des sanctions de la part de la LFP, la Ligue de Football Professionnel.

"Je ne suis pas aux instances du football français mais j'espère que ce sera sanctionné et qu'on ne reverra plus ça ; ce sont des images qui vont traverser nos frontières et décrier ce championnat que j'aime tant" Bafé Gomis