L'attaquant Mickaël Le Bihan (Auxerre) rejoint le DFCO

Le DFCO tient sa première recrue pour la saison prochaine. L'attaquant Mickaël Le Bihan, 31 ans, qui jouait chez les voisins de l'AJ Auxerre depuis 2019, va s'engager avec Dijon pour les trois prochaines saisons. "Un accord de principe" a été trouvé annonce le DFCO le 18 mai 2021, quelques jours avant la fin du championnat. Le Bihan doit encore passer sa visite médicale et "s’engagera officiellement en milieu de semaine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deuxième meilleur buteur de Ligue 2

Le breton, ex-joueur du Havre et Nice, a inscrit 19 buts en Ligue 2 sur l'exercice 2020/21 avec l'AJA (soit seulement six buts de moins que l'intégralité de l'équipe dijonnaise en L1 cette saison). Une beau ratio qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 - et qui lui permet de figurer dans l'équipe-type de ce championnat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un profil de véritable finisseur et une solide expérience"

"Mickaël présente un profil de véritable finisseur et une solide expérience, explique Olivier Delcourt, Président du DFCO, sur le site du club. Il colle parfaitement à l’identité du DFCO et adhère totalement au projet de retrouver l’élite au plus vite. C’était ma priorité pour impulser un nouvel élan".