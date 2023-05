L'attaquant niortais Bilal Boutobba va s'engager avec le club de Clermont (Ligue 1)

Il aura été la seule véritable satisfaction dans le jeu au cœur d'une saison catastrophique côté Niortais. Bilal Boutobba, 24 ans, va disputer contre Annecy l'un de ses derniers matches avec les Chamois. Le joueur, en fin de contrat le 30 juin prochain, était libre de partir où il le souhaitait. Après plusieurs sollicitations, c'est finalement Clermont qui a eu ses faveurs. Le joueur passe la visite médicale ce vendredi en Auvergne et devrait signer dans la foulée un contrat de trois ans (plus une année supplémentaire en option).

Marseille, Séville, Montpellier, Niort... et Clermont

Avec 10 buts et 4 passes décisives en 32 matches, le joueur aura été dans ses standards de la saison passée (7 buts, 7 passes dé.), peaufinant même ses statistiques face au but en l'absence d'un véritable attaquant cette année dans les Deux-Sèvres. En trois saisons avec Niort, il aura cumulé 82 matches et 15 réalisations. Dans le Puy-de-Dôme, sous les ordres de l'ancien entraîneur des Chamois Pascal Gastien, Bilal Boutobba va connaître son cinquième club.