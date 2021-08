L'attaquant Nolan Roux, ancien joueur de Ligue 1, signe à la Berrichonne Football

Comme révélé sur France Bleu Berry, des contacts existaient entre Nolan Roux et la Berrichonne Football. C'est officiel ce mercredi soir : l'attaquant de 33 ans signe pour les deux prochaines saisons avec le club castelroussin. Une information confirmée par les dirigeants de la Berri. C'est un joueur expérimenté qui vient renforcer le secteur offensif berrichon. Nolan Roux a disputé 12 saisons en Ligue 1, au plus haut niveau, avec plusieurs clubs : Saint-Etienne, Lille, Metz, Brest, Nîmes et Guingamp. Il a inscrit 86 buts en première division, ce qui en fait l'un des meilleurs buteurs français de l'élite. Sa dernière aventure en Ligue 1 avec Nîmes s'est achevée sur un bilan très mitigé.

En revanche, Nolan Roux ne sera pas de la partie vendredi pour le premier match de la saison de National face à Cholet.