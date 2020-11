L'attaquant Yanis Merdji signe à la Berrichonne de Châteauroux

La Berrichonne Football renforce son secteur offensif. Le club castelroussin annonce ce mercredi l'arrivée de Yanis Merdji jusqu'à la fin de la saison en cours. L'attaquant de 27 ans rejoint la Berri après une saison et demi avec l'AJ Auxerre, un autre pensionnaire de Ligue 2. Il y a marqué huit buts et délivré une passe décisive en 34 matchs disputés. Il avait ensuite été prêté en janvier 2020 avec le club du Mans FC mais sa saison a été interrompue par le premier confinement.

"Je suis très heureux, je prends désormais part à un projet intéressant. C’est aussi un risque que j’ai pris, jouer un maintien n’est jamais évident mais je suis très content de rejoindre le club et j’espère qu’on réussira à atteindre nos objectifs", réagit Yanis Merdji sur le site Internet du club castelroussin, qui ne souhaite pas se fixer d'objectifs personnels précis. "Ce dont j’ai surtout besoin c’est de retrouver le plaisir de jouer au football, de retrouver la compétition, d’être au sein d'un groupe qui me fait confiance et un coach qui compte sur moi", indique-t-il.