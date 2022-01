L'attaquante Hawa Sangaré (PSG) prêtée au DFCO féminin

Le DFCO annonce l'arrivée d'une recrue pour son équipe féminine, lundi 10 janvier 2022, au lendemain de l'élimination en Coupe de France, malgré un match héroïque contre le PSG. L'attaquante française de 19 ans Hawa Sangaré est justement prêtée par le Paris Saint-Germain à Dijon jusqu'à la fin de la saison. Professionnelle dans le club parisien depuis janvier 2021, elle portera le numéro 11 sur son nouveau maillot rouge.

"Je dois être performante pour atteindre l’objectif coupe du Monde U20"

"Je suis très contente de rejoindre le DFCO. J’espère aider le plus possible le club à obtenir de bons résultats, explique la joueuse sur le site du club. C’est à moi de travailler au maximum et de tout donner pour obtenir du temps de jeu. Je dois être performante pour atteindre l’objectif coupe du Monde U20". Hawa Sangaré a pour l'instant été sélectionnée sept fois avec les équipes de jeunes des Bleues (U17 et U19).

"Il lui faudra certainement un temps d’adaptation, mais Hawa va nous aider en attaque, secteur où nous sommes parfois déficitaires, annonce de son côté Christophe Forest, l'entraîneur des féminines du DFCO, dans le même communiqué. Elle possède un gabarit intéressant, des qualités de vitesse et de percussion. Elle est polyvalente car elle est capable d’évoluer en pointe ou dans un couloir".