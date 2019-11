L'attaque du Mans FC au complet pour affronter Châteauroux

Le Mans, France

Elle était bien remplie ces derniers temps. Mais depuis quelques semaines, l'infirmerie du Mans FC se vide petit à petit. À tel point que pour la première fois depuis longtemps, Richard Déziré aura l'embarras du choix en attaque, car tous les joueurs de ce secteur sont aptes à jouer : Maziz, Julienne, Diarra, Gope-Fenepej, Kante, Moussiti-Oko, Créhin et Manzala.

Face à une équipe de Châteauroux peu réputée pour la flamboyance de son jeu, avec la plus mauvaise attaque de Ligue 2 (7 buts en 15 journées), voilà qui permettra de multiplier les options. "Mais nous, on a aussi la défense la plus perméable depuis le début de saison (26 buts encaissés), tempère le coach Richard Déziré, donc on peut également se dire que ce sera pour eux la possibilité de mettre des buts... Ce sera aussi une des clefs de ce match : notre capacité à être hermétique."

Malgré leur bonne série actuelle - ils sont invaincus depuis un mois et demi et restent sur quatre matchs sans défaite en championnat - les Sang et or refusent l'étiquette de favori dans un "championnat très homogène, où chaque équipe peut battre tout le monde", souligne Déziré. La victoire 4-0 de Chambly à Troyes le week-end dernier l'a encore prouvé. De plus, cette équipe de Châteauroux se montre plutôt à l'aise à l'extérieur, où elle reste sur deux victoires et deux nuls. Elle a également réussi à battre de sérieux clients : Valenciennes, Le Havre et Auxerre.

"Il faudra être intelligent et bien concentré, et on verra au bout de 90 minutes car dans les fin de matchs, ils arrivent souvent à marquer. Surtout sur coups de pied arrêtés, ils sont très forts", conclut le milieu manceau Youssef Maziz, lui-même plutôt habile dans l'exercice. Du côté de Châteauroux, la menace porte un nom : Romain Grange, auteur de trois buts cette saison, dont un corner direct contre Grenoble.

Le groupe du Mans FC

Richard Déziré a pré-retenu 20 joueurs pour ce match contre Châteauroux :

Absents : Aymes, Thuram, Vardin, Dasquet (blessés), Lévêque, Rambaud (réserve), Guiet (suspendu).

Le groupe de Châteauroux

Absents : Fofana (suspendu), Boukari, Plumain, Tormin, Pillot (reprise), Chevreuil, Marega, Jung, Ghezali (réserve).