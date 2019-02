L'avalonnais Bryan Mbeumo, espoir du foot français, défie l'AJ Auxerre

Auxerre, France

Un an après son apparition chez les professionnels, Bryan Mbeumo explose cette saison au haut niveau. Son CV affiche de belles statistiques en cette saison de L2: 5 buts, 2 passes en 24 rencontres.

Et si le jeune avallonnais est moins décisif depuis 4 mois, il continue d'épater son monde. A tel point que de grands clubs français (Bordeaux ou Lille) et européens lorgnent le tonique ailier aubois."Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas juge Bryan Mbeumo en évoquant sa soudaine progression, consécutive à son succès en Coupe Gambardella, en mai 2018, avec son doublé en finale (succès de l'ESTAC 2-1 face à Tours). Parce que c'est quelque chose que je veux et que j'attendais forcément un jour. Mais _c'est allé vite et c'est quand même surprenant_."

Un papa haltérophile au niveau international

Mais ce n'est pas forcément une surprise quand on sait, notamment, que Bryan Mbeumo, unique buteur lors du match aller entre troyens et auxerrois, en octobre dernier, est le fiston de Jean Mbeumo, haltérophile camerounais de niveau international. "Dès tout petit, déjà, on sentait un gamin avec certaines prédispositions athlétiques, grâce à son papa à mon avis souligne Farid Azarkan, entraineur de Bryan Mbeumo de 9 à 14 ans au CO Avallon. _Techniquement, il avait des facilités balles au pied, dans la maitrise de son corps. Il avait déjà quelque chose par rapport aux autres, avant les autres_" selon celui qui entraine actuellement les 15 ans du COA.

Farid Azarkian "Lui, c'est Olive et Tom. Il a un ballon dans les pieds depuis qu'il est né!"

L'attaquant Bryan Mbeumo, international français en 19 ans, impressionne par sa puissance, sa rapidité, son envie d'aller dribbler l'adversaire. Lui qui a grandi dans le quartier populaire de la Morlande, à Avallon. "Lui, c'est Olive et Tom rigole Farid Azarkian, il a un ballon dans les pieds depuis qu'il est né!" "C'est vrai sourit Bryan Mbeumo. A la récréation, je jouais au foot. Je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs et j'allais jouer. Pendant les vacances, j'étais toujours dehors. Toujours, toujours..."

Farid Azarkian: "Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche."

Un enfant, un adolescent qui savait ce qu'il voulait mais pour qui tout n'a pas été facile. "Je ne pense pas qu'il ait plus galéré que ça, même s'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche se souvient Farid Azarkian. Mais _tout ce que le gamin a aujourd'hui, c'est lui qui est allé le chercher_. Et même si, des fois, quand il était à Avallon, cela n'a pas été toujours facile non plus."

Bryan Mbeumo explose au haut niveau Copier

Bryan Mbeumo a toujours su où il voulait aller et quelle direction emprunter, lui qui est passé par le pôle espoir de Dijon, mais qui a préféré rejoindre le centre de formation de Troyes plutôt que l'AJA qui ne lui proposait qu'une place en sport étude.

Eden Hazard, son modèle

"C'est un gamin qui a toujours été archi-exigeant avec lui-même mais super indulgent avec les autres selon Farid Azarkian. C'est un côté de con caractère que j'ai toujours apprécié car c'est très très rare. Il ne regarde pas les autres, il regarde sa performance."

Bryan Mbeumo, jeune homme timide, qui sait d'où il vient © Maxppp - JEROME BRULEY

Bryan Mbeumo s'est accroché, lui qui a comme modèle l'ailier belge Eden Hazard, pour devenir le chouchou de la Morlande: "Quand il y a un match de Troyes à la télé raconte son ancien éducateur, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui regardent le match, pour Bryan." Un jeune homme qui ne manque pas de venir saluer ses connaissances lorsqu'il revient dans son quartier.

L'avallonnais, vrai espoir du foot français, est ainsi très fier de montrer l'exemple, lui qui a su réussir en venant d'un quartier populaire: "J'aime bien quand les gens sont contents et tous mes anciens potes, quand ils me voient jouer, je pense que cela leur fait plaisir."

Ils seront quelques-uns, ce vendredi soir, dans les travées du stade Abbé Deschamps, à venir encourager leur ami, Bryan Mbeumo, devenu la coqueluche de la Morlande.

