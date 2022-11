L'aventure en Coupe de France s'arrête au 8ème tour pour le SAS Epinal, battu par le FC Metz (0-1)

Il s'en est fallu de quelques minutes seulement pour que le SAS Epinal emmène le FC Metz aux tirs-aux-buts ce samedi au Stade de la Colombière. Devant son public, le club vosgien espérait contredire les pronostics, et se qualifier pour les 32èmes de finale de Coupe de France de foot, au détriment d'un club de Ligue 2, soit deux divisions au-dessus.

Manque de réalisme

"Les joueurs du SAS ont bien joué", "ils n'ont pas démérité mais bravo à Metz", entend-on chez les supporters à l'issue de la rencontre. Fair-plays, les Spinaliens ne cachent malgré tout par leur déception, tant ils ont senti qu'il y avait de la place ce samedi.

Mais voilà, alors qu'on se dirige tranquillement vers une séance de tirs-aux-buts, le Grenat Lenny Joseph offre aux siens la victoire à la 87ème minute, via un poteau rentrant qui a laissé quelques secondes de doute à la Colombière. "On n'a pas la VAR, donc on va faire confiance à l'arbitre", préfère sourire un supporter. La route en Coupe s'arrête donc là, il ne reste plus que l'ES Thaon pour porter les couleurs vosgiennes dans la compétition.