L'effervescence monte pour le Bourges Foot

Bourges, France

La pression monte peu à peu pour les berruyers. On attend 10.000 spectateurs pour voir évoluer les stars de l'OL, et pourquoi pas un exploit du Bourges Foot, leader de nationale 3. Des berruyers qui vont essayer de sortir le match de leur vie : il y aura peut-être des recruteurs dans les tribunes. Ecoutez l'ailier gauche du Bourges Foot, Sidébé Saloumou : " C'est vrai qu'on l'a dans un coin de notre tête, mais on doit continuer de jouer le plus collectif possible, c'est notre force et on doit continuer de se mettre au service du collectif, en donnant le meilleur de soi-même et ce sera bon pour nous, individuellement aussi."

Les joueurs du Bourges foot n'ont jamais été autant sollicités par les médias. © Radio France - Michel Benoit

Les berruyers sont très sollicités depuis quelques jours. Les joueurs se plient de bonne grâce aux interviews. Ils paraissent détendu. Le gardien et capitaine se dit plutôt excité que stressé. Kevin Mokando a confiance en ses coéquipiers : " Offensivement, on a la meilleure attaque de tous les groupes de national 3, on compte évidemment là-dessus. Mais on est avant tout une équipe solidaire, on attaque ensemble, on défend ensemble."

Le début de l'entraînement mercredi au stade jacques Rimbault de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Il faudra garder cet état d'esprit. L'entraîneur Laurent Di Bernardo veut préserver ses joueurs, les aider à garder les pieds sur terre : " Aujourd'hui, on est content d'être là. On va vendre chèrement notre peau, mais on ne tire pas de plan sur la comète. On va rester discipliné, structuré et surtout on veut être acteur de notre match."

Laurent Di Bernardo, l'entraîneur du Bourges Foot. © Radio France - Michel Benoit

La priorité c'est de se faire plaisir. Des Berruyers qui essaieront de rivaliser sur le plan physique avec ces joueurs professionnels lyonnais. L'ailier gauche, Sidébé Saloumou, n'est pas inquiet sur ce plan : " Il faudra tenir, surtout en fin de match. On est une équipe plutôt physique, donc ça devrait le faire. Il ne faudra pas être tétanisé par l'événement même si on sait que l'on risque de payer cash chaque perte de ballon."

Le stade jacques Rimbault de Bourges va vivre un grand moment samedi. © Radio France - Michel Benoit

Quant à demander des autographes aux stars lyonnaises. Pas sûr pour le capitaine Kevin Mokando : " Je suis plutôt mauvais joueur. Si on perd, je ne pense pas que j'en aurai envie." Le coach a prévu un entrainement aux penaltys vendredi... mais la priorité pour le Bourges Foot reste le championnat et la montée en national 2. L"équipe est bien partie, leader avec 8 points d'avance.