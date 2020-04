L'émission 100% Paillade de France Bleu Hérault revient en Facebook Live

L'émission 100% Paillade consacrée au Montpellier HSC et au football revient sur France Bleu Hérault. En raison du confinement lié au coronavirus, c'est désormais sur Facebook, en direct et en visio, que Bertrand Queneutte, Geoffrey Dernis et leurs invités vous donnent rendez-vous.

Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis sont de retour ! Alors que l'émission 100% Paillade avait été déprogrammée au moment du confinement et de la mise sur pause du championnat de France de Ligue 1, le duo revient sur les réseaux sociaux.

Le journaliste et son consultant vous proposent deux émissions par semaine, en visio et en direct, le lundi et le vendredi à 18h, sur la page Facebook de France Bleu Hérault, durant le confinement. Autrement dit, au moins jusqu'au 11 mai.

Premier rendez-vous, ce vendredi 17 avril, avec Daniel Congré, défenseur du MHSC, et avec Benjamin Psaume, ancien joueur de Ligue 1 et Ligue 2. Ils recevront régulièrement des grands noms du football montpelliérain et héraultais, et débattront avec eux des sujets d'actualité.