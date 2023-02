L'enfer des soirs de match de l'OM pour les riverains de l'Orange Vélodrome à Marseille

Si l'ambiance était grandiose à l'entrée des joueurs sur la pelouse ce dimanche soir pour le classico au Vélodrome, elle s'est apparentée à une "guerre" quelques heures avant la rencontre pour les habitants de la résidence Michelet Prado. Cet immeuble situé juste en face de l'Orange Vélodrome est aux premières loges du spectacle d'avant match : bombes agricoles, fumigènes, concert de klaxons, et même un véritable feu d'artifice tiré du boulevard Michelet avant la réception du PSG ce dimanche soir.

Des fusées sur les balcons

Une ambiance festive qui, depuis le début de la saison, conduit à de nombreux débordements selon les riverains. A plusieurs reprises depuis le mois de septembre des engins pyrotechniques ont atteint les domiciles d'habitants situés dans les étages. Ce fut le cas notamment avant les matchs de ligue des Champions contre Tottenham et Francfort. "Dimanche soir, une famille avec trois enfants qui vit au cinquième étage a eu la peur de sa vie. Une fusée a atterri sur leur balcon et a mis le feu au mobilier situé sur la terrasse, ils ont du passer par dessus bord ce mobilier qui avait pris feu. Il n'y a pas eu de blessé mais le papa est encore sous le choc", dénonce Marouane Abderamane, l'un des habitants.

Qui est responsable de la sécurité autour du Vélodrome ?

Voilà des mois que l'association Union des Habitants Prado-Michelet-Saint-Giniez dénonce les incivilités qui entourent les match de l'OM : Voitures mal garées, dégradations de véhicules et de cages d'escaliers, consommation de drogue, nuisances sonores, etc. Ils demandent une réunion de crise entre les différents acteurs de ce dossier : la ville, la métropole, l'OM, la préfecture de police et le syndic de copropriété. "Depuis des mois tout le monde se renvoie la balle mais rien ne bouge, il faut que les choses bougent, on ne sait plus quoi faire" se désespère Marouane Abderamane.

