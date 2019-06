L'engouement en Limousin autour de la Coupe du Monde féminine de foot

80 joueuses haut-viennoises et corréziennes font le voyage pour le 1er match des Bleues à Paris ce vendredi. Le foot féminin est en plein essor en Limousin, et ce n'est sans doute qu'un début. La Ligue et la Ville de Limoges anticipent pour accompagner les clubs.

Limousin - France

Elles n'ont jamais joué devant un public aussi nombreux : les Bleues affrontent la Corée du Sud à 21h au Parc des Princes en match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football. Devant 47.000 spectateurs, dont une belle délégation limousine : 80 joueuses de Haute-Vienne et de Corrèze font le déplacement.

Le football féminin a déjà bien progressé ces dernières années en Limousin, de 500 à 1.000 licenciées en 4-5 ans en Haute-vienne, selon Aude Mulhebach, animatrice de la commission féminine du District. Elle répondait à 8h15 aux question de William Giraud sur France Bleu Limousin.

La joie de Zohia, Justine, Kelly et Lisa, footballeuses à Isle, qui assisteront à France-Corée Copier

"Depuis plusieurs mois, il y a de l'excitation", note-t-elle, à quelques heures du coup d'envoi du Mondial. "Les petites filles ont fait des plateaux "mondialito", avec les couleurs des différents pays, et on sent un engouement des parents aussi, qui les accompagnent", raconte Aude Mulhebach. C'est clairement, selon elle, l'effet Equipe de France : "elles dégagent de belles valeurs, ce sont des jeunes femmes équilibrées" et "les petites filles s'identifient à elles".

Une convention pour aider les clubs à faire face à la hausse des inscriptions

Fort logiquement, les clubs s'attendent donc à un afflux de candidates après cette Coupe du Monde. La Ligue de Nouvelle-Aquitaine a d'ailleurs noué un partenariat avec la ville de Limoges, pour les aider à recruter des éducateurs ou encore à aménager des vestiaires pour les filles.