L'engouement normand pour l'ASSE

C'était il y a 18 ans, le 20 mars 2004. Le dernier déplacement de l'ASSE au stade Robert-Diochon. Ce jour-là, les Verts venaient à bout du FC Rouen lors de la 29eme journée de Ligue 2. Une victoire 1-0, un pénalty de Vincent Hognon dans les arrêts de jeu. Quelques semaines plus tard, l'ASSE retrouvait l'élite du football français. Depuis, jamais les Verts n'avaient rechaussé les crampons à Diochon.

En 2004, Stéphane Lhérault était dans les tribunes rouennaises pour cette rencontre. Le Président de la Section 51 des Associés Supporters (basée dans le Cotentin) y sera une nouvelle fois ce lundi, avec un mélange de joie et d'amertume. "Bien sûr que pour moi, voir l'ASSE en Normandie est un plaisir, mais pas en Ligue 2, confie-t-il. Cela va vraiment faire bizarre de revenir au stade Robert-Diochon, mais nous serons là, nous serons toujours là." Une trentaine de membres de sa section sera présente ce lundi, avec l'espoir d'y voir la première victoire stéphanoise de la saison.

Des membres de la Section 51 des Associés Supporters devant Geoffroy-Guichard

Autre exemple de l'engouement suscité par la venue ce lundi de l'ASSE, la présence dans les tribunes de plusieurs licenciés du club amateur de l'US Saint-Jacques-sur-Darnétal, commune de 2.500 habitants à l'est de Rouen. Des licenciés fans des Verts, à la base, mais encore plus attachés à eux depuis deux ans et la crise du covid. "Pendant cette période où le foot s'est en partie arrêté, nous avions sollicité le soutien de clubs professionnels en demandant s'ils pouvaient nous faire parvenir un maillot, un message ou des dédicaces, se souvient le président du club, Sébastien Galloy. Un club nous a répondu favorablement, c'était l'ASSE. Une agréable surprise pour nous. Ils nous ont fait parvenir un maillot de Loïs Diony. Les enfants de notre club étaient super contents. Encore aujourd'hui, je remercie les dirigeants stéphanois pour ce geste, pour tout ce que cela a permis de mettre en place dans notre structure. Cela prouve toutes les valeurs humaines que dégage l'ASSE, sa proximité avec le foot amateur."

Les jeunes licenciés de l'US Saint-Jacques-sur-Darnétal avec le maillot de Loïs Diony - Page Facebook du club

L'entraineur de l'ASSE Laurent Batlles l'a redit, ce samedi, lors de la conférence de presse d'avant match : il espère bien pouvoir capitaliser sur ce soutien populaire, à Rouen et dans d'autres stades de Ligue 2, pour engranger des points le plus rapidement possible. Son homologue de QRM, Olivier Echouafni, est lui bien conscient qu'une (bonne) partie de Diochon sera verte ce lundi, bien au-delà de la tribune réservée au parcage visiteurs (600 places). Le technicien normand souhaite que cette rencontre puisse aussi mettre en lumière son tout jeune club et montrer qu'il peut rivaliser avec un grand nom du foot français. Un grand nom en convalescence sur le terrain, mais pas dans les tribunes des stades de Ligue 2.

QRM - ASSE, 3eme journée de Ligue 2, une rencontre à vivre en intégralité avec nous dès 20h ce lundi sur France Bleu Saint-Etienne Loire, avec nos partenaires d'Evect.