L’énorme coup de l’OM à Rennes (0-1)

Victorieux en fin de match en Bretagne, ce vendredi soir, les footballeurs marseillais comptent désormais, et provisoirement, 8 points d’avance sur leurs poursuivants.

Rennes, France

On a longtemps cru que ce choc de rentrée en Ligue 1 allait se conclure par un match nul. Vous savez, l’histoire de la montagne qui accouche d’une souris.

La magicien Villas-Boas

Mais André Villas-Boas a encore sorti sa baguette de magicien. Alors que l’OM avait touché le poteau en première période par Alvaro Gonzalez sur corner (28e), alors que l’OM a eu quelques opportunités, mais sans marquer comme sur cette frappe soudaine de Payet, alors que l’OM était par moment dominé par cette équipe rennais, le technicien marseillais transforme encore un match nul en or : Il fait entre Kévin Strootman, le joueur le mieux payé et le plus critiqué de son effectif.

Et c’est le néerlandais qui, à six minutes du terme, à la suite d’un coup-franc de Dimitri Payet mal dégagé par le portier rennais Mendy, loge sa frappe en lucarne et permet à l’OM de l’emporter (86e).

Un très beau coup: Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM

Certains parleront de « hold up ». Mais n’exagérons pas. Si le match nul aurait été équitable, on oublie trop rapidement que les deux plus grosses occasions de la partie sont marseillaises.

Avec ce 8ème succès en 9 matches, et en faisant tomber l’autre équipe en forme, qui restait sur 5 succès en championnat, l’OM, devant un bon millier de ses fans, réalise une superbe opération. Le résumé parfait du sentiment marseillais est signé Valentin Rongier: "A l'image du match, je ne sais pas si l'on mérite. Mais c'est un très beau coup ce soir."

Car les marseillais, 2e avec 41 points après 20 matches, regardent désormais assez loin dans leur rétroviseur pour trouver trace d’un concurrent direct. Rennes, qui compte un match en moins ( à Nîmes, mercredi), est à 8 longueurs.

C’est un énorme coup signé des marseillais qui lance bien sa phase retour et envoie aussi un message à la Ligue 1!