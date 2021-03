L'entraîneur adjoint de l'OGC Nice Didier Digard invité de 100% Aiglons

Au lendemain du match nul ramené de Lorient (1-1), l'entraîneur adjoint de l'OGC Nice Didier Digard est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir en direct. L'occasion de comprendre comment l'ancien capitaine s'est retrouvé sur le banc avec Ursea et de savoir comment il se sent dans ce nouveau costume.

Sa voix résonne moins fort sur le banc que celle de Fred Gioria mais Didier Digard a pris toute sa place dans le trio qu'il forme avec Adrian Ursea, aux commandes du Gym depuis début décembre. Revenu la saison dernière au club pour intégrer le staff de l'équipe U17, l'ancien capitaine s'est donc rapidement retrouvé en première ligne. Nommé entraîneur adjoint au moment du départ de Patrick Vieira.

De capitaine à entraîneur adjoint du Gym

Alors comment s'est-il retrouvé à ce poste et comment vit-il ce nouveau rôle plus exposé ? Didier Digard (34 ans) est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir en direct sur France Bleu Azur. Au lendemain du match nul ramené de Lorient, on prendra également la température du vestiaire avec lui, alors que le Gym semble se diriger vers une fin de saison sans enjeu.

