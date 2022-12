L'entraîneur adjoint du Toulouse Football Club mis à pied

Déclaration inattendue de Damien Comolli, ce jeudi 1er décembre en conférence de presse. Le président du Toulouse Football Club a annoncé qu'une procédure disciplinaire était en cours contre l’adjoint de Philippe Montanier, Michaël Debève. Il est "mis à pied à titre conservatoire" a déclaré le dirigeant du club de Ligue 1, sans plus de précisions.

Le président Damien Comolli en a aussi profité pour balayer l'actualité du club, alors que le TFC a repris le chemin de l'entraînement ce jeudi, à quatre semaines du retour de la Ligue 1 avec un déplacement à Marseille.

Le bilan sportif

"Une déception en termes de points, pas au niveau du jeu. Mais il y a une identité au niveau de l'état d'esprit.

Nous avons la 11e attaque, la 15e défense On croit en notre projet. On prend des joueurs pour jouer avec une philosophie bien précise".

Le point sur les contrats : négociations en cours sur Van den Boomen

Le président Comolli a fait le point sur les contrats des joueurs les plus sollicités. Rhys Healey n'a pas souhaité prolonger pour des raisons privées. Anthony Rouault et Moussa Diarra ont refusé des propositions de prolongation cet été. Quant à Branco Van den Boomen, son agent a souhaité doublé le salaire du joueur. Mais aucune offre n'est arrivée sur la table de Damien Comolli l'été dernier. Les négociations n'ont pas avancé et les conditions demandées "sont inatteignables" pour le club. Stijn Spierings lui restera au moins jusqu'à la fin de la saison. Maxime Dupé et Brecht Dejaegere discuteront de leurs prolongations dans le courant du mois de décembre.

Damien Comolli défend son mercato estival : "Un mercato ne se juge pas sur trois mois mais sur deux ou trois saisons. J'ai un regret pour Tsingaras qui a un état d'esprit exceptionnel. Il ne nous disait pas qu'il avait mal aux adducteurs parce qu'il avait à cœur de réussir ici. Il a fallu l'opérer."

Les bons chiffres

Plus de 23.000 spectateurs en moyenne au Stadium de Toulouse depuis le début de la saison. "Ce que font les supporters du TFC, c'est admirable. Notamment le virage Brice Taton", savoure le président. D'autres projets sont en cours : "Nous allons investir 20 millions d'euros dans nos infrastructures avec le centre de performance, le centre de formation, le vestiaire de notre équipe au Stadium..."