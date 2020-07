L'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a la côte, chez lui, au Portugal

Le vent qui souffle fort sur Faro en cet après-midi bouillant nous rappelle que l'Océan Atlantique n'est pas bien loin. Mais même dans les sympathiques ruelles vides de touristes, en raison du virus, de cette petite ville sudiste, on trouve des fans de Porto, pourtant à 600 kilomètres plus au nord.

Villas-Boas est très apprécié à Porto, c'est plus difficile à Lisbonne. Engry, supporter de Porto

"Villas-Boas, c'est muito bom*!" nous dit Endry, en VO. Ce vendeur de conserves de sardines est un grand fan de Porto, LE Club de LA Ville d’André Villas-Boas. Il adore l’entraineur de l’OM, qui a fait gagné Porto et qui, selon lui, jouit d’une belle réputation dans son pays. "Villas-Boas est très apprécié à Porto, c'est plus difficile à Lisbonne, car il existe une énorme rivalité entre Porto et les deux grands clubs de la capitale, Benfica et le Sporting. Mais dans l’ensemble du Portugal, son image est positive. Il est un bon entraîneur et une bonne personne."

Ricardo est lui plus porté sur le vert et blanc du Sporting, l'un des trois grands clubs de foot du pays, et rival de Porto. Ce qui ne l'empêche pas de reconnaître que les 10 millions de portugais apprécient surtout la personnalité de Villas-Boas. "C'est pas seulement le football, c'est aussi le rallye, son côté globe-trotter, des nouvelles cultures nous explique-t-il en français._C'est une personne différente, que l'on ne voit pas normalement dans le milieu du foot_."

Côte en-dessous de celle de José Mourinho mais très respecté

Au pays des œillets, la côte de Villas-Boas demeure en dessous de celle de José Mourinho, technicien à succès (Chelsea, Inter Milan, Réal Madrid et aujourd'hui à Tottenham), mais elle reste élevée. "Par son éducation, sa manière d'être, sa façon de communiquer, c'est quelqu'un qui est très respecté" confirme Manuel Queiroz, journaliste basé à Porto et correspondant de L'Equipe au Porrugal.

Preuve supplémentaire, si besoin, de l’image dont jouit Villas-Boas sur ses terres, plusieurs médias portugais, dont ceux de la fédération de football, ont suivi les entraînements de l’OM cette semaine dans les environs de Faro.

*André Villas-Boas, c'est super bon!