L'entraîneur de l'OM Rudi Garcia n'a "rien à répondre" aux South Winners

Jamais facile d'enchaîner deux défaites. A l'OM encore plus qu'ailleurs. Et alors qu'une partie des supporters marseillais réclament son départ, Rudi Garca préfère ne pas répondre. Sauf sur le terrain.

Une gifle à Monaco (défaite 6-1) n'a pas suffi. L'OM a trouvé les moyens de tendre l'autre joue. Et Rennes ne s'est pas privé. Les Bretons sont venus à leur tour s'imposer à Marseille ce dimanche (3-1). En cours de soirée, les premiers "Garcia démission" ont commencé à fuser des travées du stade Vélodrome.

En début de semaine, c'est un groupe de supporters qui a pris la parole. Pas n'importe lequel. Un poids lourd du Virage Sud, les South Winners. Dans un communiqué, ils accusent "ON a vendu aux marseillais du rêve qui s'est bien vite transformé en cauchemar", s'en prennent à la direction du club et assènent que "l'entraîneur Rudi Garcia n'a plus aucun crédit" à leurs yeux.

"L'OM ce n'est ni Disneyland, ni une société. L'OM c'est nous!" Les South Winners (communiqué)

Invité à leur répondre ce mercredi en conférence de presse, Rudi Garcia a préféré évacuer vite le sujet. Bottant en touche. Ou plutôt promettant sa réponse sur le terrain.

"Je n'ai rien à répondre à personne. J'ai juste à travailler avec mon groupe et à gagner les matchs. Il n'y a rien d'autre à dire que ça" Rudi Garcia

L'OM reçoit ce jeudi les turcs de Konyaspor en Europa League. Et le Vélodrome risque de sonner creux. Un virage (le Virage Nord) est même fermé, et les supporters du virage nord doivent se rendre à l'opposé en virage Sud.

"C'est dommage. Plus le Vélodrome sera rempli, mieux ce sera pour nous. On compte bien gagner des matchs à l'avenir, et pas les perdre" Rudi Garcia

Si le stade est creux ce jeudi, reste à voir dans quelle ambiance se jouera cet OM / Konyaspor. Des banderoles semblent déjà préparées. Encouragement, sifflets ou silence ? Quelle sera la.. réponse du public à Rudi Garcia et à ses hommes ? Les olympiens ont encore une chance à saisir, elle est au bout de leurs pieds.