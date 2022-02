L'entraîneur de Strasbourg Julien Stéphan avant le match contre Nice : "Il faudra faire un match parfait"

Dans une Meinau pleine et bouillante, le Racing a l'occasion de monter sur le podium ce samedi s'il bat Nice, le troisième de Ligue 1. Le défi s'annonce corsé, mais les Strasbourgeois ont encore beaucoup d'appétit et envie de surprendre.

Objectif podium de la Ligue 1 pour les footballeurs du Racing ! Aussi incroyable que cela puisse paraître après 25 journées de championnat, mais c'est bel et bien à portée de victoire pour les Strasbourgeois. S'ils battent les Niçois troisièmes ce samedi en fin d'après-midi, ils passeraient devant leur adversaire du soir, à la faveur d'un meilleur goal-average.

Le match se jouera à guichets fermés dans une ambiance qui s'annonce survoltée à la Meinau.

"On connaît l'ampleur de la tâche, avance l'entraîneur Julien Stéphan. On est convaincus d'avoir en face de nous une équipe très revancharde, qui sera sur ses gardes par rapport à ce qui s'est passé au match aller (NDLR victoire 3 à 0 du Racing). Il faudra faire le match parfait dans tous les domaines du jeu. Le public devra continuer à être parfait dans les tribunes, comme il l'a été depuis le début de la saison. L'atmosphère devra être chaude, incandescente par moments et nous on devra rester froids dans la tête".

Les Strasbourgeois savent pertinemment qu'ils peuvent frapper un (nouveau) grand coup ce samedi. Grâce à un état d'esprit irréprochable et un jeu offensif inspiré, le Racing renverse des montagnes cette saison, mais il n'est toujours pas question de s'enflammer et de parler de course à l'Europe.

"Ça n'est pas un discours de façade, quand il y a aujourd'hui 6 points d'écart entre le quatrième et le onzième, c'est la réalité du championnat, argumente Julien Stéphan. Si on avait dix points d'avance sur le cinquième, j'aurais certainement un discours différent. Et quand vous voyez le pedigree des clubs derrière nous, il y a Lyon, Monaco, Rennes, Lille. Ce sont des clubs très puissants financièrement et au niveau de la richesse des effectifs. On savoure déjà d'être devant ces clubs à la 25ème journée. On est pondérés, mesurés et ça ne changera pas".

Du jamais vu depuis 25, voire plus de 40 ans

Pour trouver trace d'une saison aussi aboutie en championnat, on doit remonter à 1996 - 1997, le Racing avait alors tutoyé le podium jusqu'à la fin, avant de terminer neuvième, à cause d'une défaite in extremis chez le PSG lors de l'ultime journée (2-1). Sinon, pour retrouver des Strasbourgeois si haut placés, il faut carrément faire un grand bond en arrière de plus de 40 ans. En 1980, l'année suivant le titre, ils s'étaient classés cinquièmes.

Dimitri Liénard, l'habituel capitaine du Racing, est suspendu pour ce match face à Nice. Les défenseurs Ismaël Doukouré et Maxime Le Marchand sont toujours blessés. Le gardien remplaçant Eiji Kawashima est incertain.