L'entraîneur des gardiens Grégory Coupet quitte le DFCO pour Bordeaux

L'homme pour qui la vie était "chouette, chouette, chouette" à Dijon à son arrivée à l'été 2020 en provenance de l'OL s'envole pour Bordeaux - 19e de L1, qui vient de perdre 6-0 contre Rennes. L'entraîneur des gardiens du DFCO Grégory Coupet, en poste depuis un an et demi et sous contrat jusqu'en juin 2022, s'est engagé avec le club girondin lundi 17 janvier 2022, au lendemain d'un weekend de victoire dijonnaise à Rodez. Pas vraiment une surprise, "je pense que les choses vont se faire" indiquait l'entraîneur du DFCO Patrice Garande avant le déplacement en Aveyron. C'est désormais officiel pour l'ancien gardien de Lyon, du PSG et des Bleus.

Jérôme Kerjean pour l'intérim

"En attendant d’officialiser le nom de son remplaçant, le poste d’entraîneur des gardiens de but a été confié à Jérôme Kerjean, habituel entraîneur des gardiens de la formation", indique le DFCO dans son communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



