L'entraîneur du Bergerac Périgord FC, Erwan Lannuzel, quitte ses fonctions après deux saisons au club

Deux top 3 de National 2 et un quart de finale de Coupe de France. C'est le "bilan plus que positif" d'Erwan Lannuzel que rappelle le Bergerac Périgord FC ce jeudi 1er juin dans un communiqué qui annonce le départ de l'entraîneur. En deux années, il "aura marqué le club", poursuit le communiqué. Erwan Lannuzel, qui était encore sous contrat pendant un an, quittera le BPFC à la fin de la saison, après le match de samedi.

"Il nous a fait vivre des émotions"

"Il nous a apporté beaucoup de fraîcheur, de jeunesse, d'insouciance", salue le président du club, Christophe Fauvel qui avoue avoir été "surpris" par la décision mais de ne pas avoir voulu s'y opposer. "Le deal, c'était de vivre des émotions ensemble, le contrat a été remplie à 200%", ajoute-t-il.

Des émotions positives et négatives avec deux années aux portes d'une montée en National 1, un parcours héroïque en Coupe de France mais une élimination aux tirs au but face à Versailles en quart de finale.

Le nouvel entraîneur annoncé dimanche

Selon nos confrères de Sud Ouest, la piste d'un poste à la formation des Girondins de Bordeaux se précise pour Erwan Lannuzel. Aucune confirmation pour l'instant, le président du BPFC évoque "une proposition intéressante pour sa carrière". Une annonce pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

Tout comme le nouvel entraîneur du Bergerac Périgord FC. Christophe Fauvel fait savoir que le choix a été fait et que son nom sera dévoilé dimanche 4 juin, lendemain du dernier match de la saison.