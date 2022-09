L'entraîneur du DFCO, Omar Daf, invité de 100% Sport

Au lendemain d'un weekend de défaite à Bastia, et à quelques jours de la réception de Sochaux, l'entraîneur du DFCO, Omar Daf, est l'invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne, lundi 5 septembre 2022 entre 18 heures et 19 heures.

Après un début de saison tonitruant, le DFCO freine dans ce début de championnat de Ligue 2 : deux défaites lors des deux derniers matchs, contre Annecy et Bastia. Faut-il commencer à s'inquiéter ou bien la sérénité est-elle toujours de mise ? On y répond avec le nouvel entraîneur dijonnais Omar Daf, invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne lundi 5 septembre 2022 entre 18 heures et 19 heures. L'occasion également d'aborder ses retrouvailles à venir avec son ancien club, le FC Sochaux-Montbéliard, lors de la prochaine journée de Ligue 2.

Vos questions au 03 80 42 15 15

Pendant l'émission, posez vos questions en direct à l'entraîneur du DFCO, Omar Daf. Appelez le 03 80 42 15 15 entre 18 heures et 19 heures !