L'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti absent à la reprise

Les footballeurs du FC Metz ont repris l'entraînement ce vendredi. Une reprise sans leur entraîneur Frédéric Antonetti. Il est resté en Corse auprès de sa femme qui a des problèmes de santé. Il sera absent plusieurs semaines et remplacé par ses adjoints Jean-Marie de Zerbi et Vincent Hognon

Metz, France

Dans le froid et la grisaille, les joueurs du FC Metz ont repris l'entraînement ce vendredi après-midi à la plaine Saint-Symphorien. Aux manettes, un duo d'entraîneur : Jean-Marie de Zerbi et Vincent Hognon. Frédéric Antonetti absent lors du dernier match à Valenciennes n'est toujours pas revenu : il est resté chez lui en Corse, dans la région de Bastia après de son épouse qui a des problèmes de santé.

L’entraîneur messin, dont l’épouse souffre d’un problème de santé, restera auprès d’elle durant ces prochaines semaines afin de l’aider à surmonter cette épreuve. Il reste l’entraîneur du FC Metz et sera suppléé pendant cette période par Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi. pic.twitter.com/5zBZzBbc4B — FC Metz ☨ (@FCMetz) December 28, 2018

"Il reste l'entraîneur du FC Metz"

Le FC Metz a communiqué sur l'absence de son entraîneur. Il va rester "auprès de son épouse durant ces prochaines semaines" et ne sera donc pas sur le banc le 5 janvier pour le déplacement à Saint-Quentin en coupe de France, mais pas question de départ de l'ancien coach de Lille ou Bastia, "il reste l'entraîneur du FC Metz".

Selon le FC Metz, Frédéric Antonetti va gérer le club à distance : "S’il sera physiquement absent la semaine, il continuera d’œuvrer à distance et de collaborer activement avec ses adjoints et avec la direction du club concernant l’organisation des entraînements, la préparation des rencontres, le recrutement et la constitution de l’effectif professionnel"

Frédéric Antonetti a reçu un soutien appuyé du président du FC Metz Bernard Serin, des employés du club et des supporters sur les réseaux sociaux.