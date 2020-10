Grenoble : l'entraîneur du GF38 Philippe Hinschberger est positif au coronavirus

Après quelques joueurs et des membres du personnel administratif, c'est un membre du staff du GF38 et non le moindre qui vient d'être testé positif au coronavirus. En effet, l'entraîneur de la formation de Ligue 2 grenobloise, Philippe Hinschberger souffre de la Covid-19. Le club grenoblois le fait savoir ce mardi 20 octobre.

Bien fatigué mais sans fièvre ni autres symptômes

Dans un communiqué, le GF38 explique que son entraîneur "ressentant quelques symptômes dimanche, a réalisé, hier, un test PCR. Ce-dernier a révélé que notre entraîneur était positif au COVID-19." Toujours selon ce communiqué, Philippe Hinschberger se dit "bien fatigué mais sans fièvre ni autres symptômes."

Conséquences : il va devoir rester isolé pendant une semaine. Après, ce sera au responsable Covid du club et au staff médical de dire s'il peut retrouver son équipe. D'ici là, c’est Francis De Percin, l’entraîneur-adjoint, qui assure l'intérim.

Le GF38 accueillera Nancy, samedi, à 19h pour la 8e journée de championnat de Ligue 2.

