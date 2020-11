L'entraîneur du SM Caen, Pascal Dupraz, et le huis clos : "Il va falloir que je baisse d'un ton"

Faute de public et d'ambiance dans les gradins, les propos des joueurs et des bancs de touche sont désormais suffisamment audibles pour être captés. C'est l'un des inconvénients du huis clos qu'a pu constater l'entraîneur du SM Caen , Pascal Dupraz.

"C'est une excellente remarque, a-t-il répondu lors de la conférence de presse précédant la venue de Nancy ce samedi. Il y a donc deux solutions : soit je m'égosille à la maison en chantant à tue-tête pour avoir à déplorer une extinction de voix ou que je me prenne un rouge peut-être pour que je ne sois pas là les prochains matchs.

Ce qui serait peut-être bon aussi, c'est que ceux qui filment - c'est à dire Médiapro, ceux qui ne payent pas trop pour l'instant - mettent un peu les micros de côté pour ce qui est des coachs parce que cela nous met en souffrance pour les plus démonstratifs d'entre nous.

La dernière chose c'est que je peux peut-être me sectionner les cordes vocales. Non, il va falloir que je baisse d'un ton tout simplement mais c'est dur. Quelque fois je suis un peu emporté, pas après mes collègues mais après le jeu.

Quand vous avez tellement l'habitude depuis tant et tant d'années de faire jouer vos cordes vocales pour que vos joueurs vous entendent surtout ceux qui sont loin, qui n'ont pas trop envie de vous entendre et qui font semblant de ne pas vous entendre. A force de crier, à un moment donné ils vous regardent mais ça c'est parce que l'on veut couvrir le bruit ambiant. Et là en ce moment effectivement, il faut qu'on baisse d'un ton."