L'entraîneur du Stade Lavallois pousse un coup de gueule sur la mauvaise qualité du terrain d'entraînement

La qualité du seul terrain d'entraînement de l'équipe de Ligue 2 du Stade Lavallois laisse à désirer. La pelouse de la plaine des Gandonnières est en mauvais état. L'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

"On a un terrain d'entraînement qui devient un problème. Un gros problème parce qu'on n'est même pas encore rentré dans l'hiver et on est obligé de constamment s'adapter. On adapte la durée de nos séances et la qualité des séances en pâtit. On a forcément des douleurs musculaires au dos et autres qui apparaissent. Donc là, c'est vraiment un gros sujet".

Ce jeudi, à l'entraînement, certains joueurs étaient ménagés. Ils étaient en régénération selon le coach des Tango.

"C'est un vrai problème et cela m'inquiète"

Olivier Frapolli revient à la charge : "Cela fait quatre ans que je suis là. C'est le seul terrain que l'on a à notre disposition, parce que les autres terrains sont impraticables. C'est un terrain qu'il faut refaire complètement. Il n'y a pas eu des conditions météo pourtant excessives, c'est humide évidemment. Mais ça m'inquiète parce qu'on est on est début novembre et le terrain est déjà mort. Donc, on ne peut pas imaginer passer les trois ou quatre prochains mois sur synthétique. Ce n'est pas envisageable. Donc je ne sais pas du tout, on est un peu dans une impasse. Et ce qui m'embête, c'est que ça nous oblige à nous adapter sur le travail et ça, c'est un peu pénible. Les travaux ne se feront pas en 48 heures. Là, il y a un gros gros travail à faire. Et pendant que ce terrain sera en travaux, il faut un terrain pour s'entraîner. Aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est un des gros problèmes du site, c'est que vous avez beaucoup de terrains en herbe, mais dès que vous arrivez à l'automne, ils sont impraticables. Donc pour moi, c'est un vrai vrai problème et ça m'inquiète. Je suis inquiet sur comment on va passer tout l'hiver à s'entraîner dans des conditions correctes par rapport au niveau dans lequel on évolue ? Mais on n'a pas de solution à court terme, malheureusement. Cela risque d'être un problème important."

Les terrains des Gandonnières appartiennent à Laval Agglomération et sont entretenus par les jardiniers de la ville de Laval.