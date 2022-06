Reprise de l'entrainement au TFC, le coach Philippe Montanier "impatient et excité"

C'était la rentrée ce jeudi pour les joueurs du Téfécé au Stadium. Un groupe de 28 joueurs partira en stage dimanche en Espagne, direction la Catalogne et le petit village de Navata au dessus de Figueras. Au total, six semaines de préparation et sept matches amicaux au programme.

C'était la rentrée ce jeudi pour les joueurs du Téfécé au Stadium. Un retour à l'entrainement après cinq semaines et demi de vacances. Les joueurs ont passé une batterie de tests physiques. La reprise se poursuit d'ailleurs vendredi.

Puis un groupe de 28 joueurs (dont cinq jeunes intégrés au groupe pro) partira en stage dimanche après-midi en Espagne.

Direction la Catalogne et le petit village de Navata au dessus de Figueras pour six semaines de préparation et sept matches amicaux au programme. L'adversaire du dernier match n'est pas encore connu. "On a senti les joueurs très heureux de reprendre, de se retrouver", nous a dit l'entraineur des Violets Philippe Montanier. "C'est un stage important pour remettre la machine en route. On a les joueurs 24 heures sur 24. On surveille la diététique. En terme de cohésion c'est plus difficile parce que ça peut bouger dans tous les clubs avec le mercato."

Branco Van Den Boomen absent de la reprise

Tous les joueurs étaient présents à la reprise jeudi au Stadium sauf Branco Van Den Boomen excusé pour ordre privé. Le Néerlandais (26 ans), meilleur passeur de Ligue 2, rejoindra le groupe directement en Espagne.

L'entraineur toulousain Philippe Montanier est apparu en pleine forme, souriant et bronzé, impatient de partir en stage avec ses joueurs. Philippe Montanier ne veut pas se fixer de limites et espère aller "le plus haut possible" la saison prochaine.

Côté mercato, le coach des Violets espère l'arrivée de trois à quatre joueurs dont un gardien. Et surtout aucun départ. "Je suis impatient et excité. Impatient parce que les vacances ont été bonnes mais on a hâte maintenant de retrouver le terrain. Et excité parce que ça fait deux ans que le Téfécé a quitté la Ligue 1. L'année dernière on avait une énorme pression pour remonter de Ligue 2, et là aussi parce qu'on veut redémarrer en Ligue 1 de la meilleure des manières."

Le programme des matches amicaux des Violets