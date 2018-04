Arsène et Arsenal, c'est fini. Dans un communiqué publié ce vendredi sur le site internet d'Arsenal, l'emblématique entraîneur de l'équipe londonienne depuis 1996 a annoncé qu'il allait quitter le club à la fin de la saison.

L’Alsacien de 68 ans a expliqué sa décision : "Après des discussions avec le club, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer à la fin de la saison (...) Je suis reconnaissant d'avoir eu le privilège de servir le club pendant tant d'années mémorables."

Et d'ajouter :"J'ai géré le club avec un engagement et une intégrité totale. Je tiens à remercier le personnel, les joueurs, les directeurs et les fans qui rendent ce club si spécial. J'exhorte nos fans à se tenir derrière l'équipe pour finir en beauté. A tous les amateurs d'Arsenal, prenez soin des valeurs du club".

Trois championnats d'Angleterre

Avec Arsenal, Arsène Wenger a remporté trois championnats d'Angleterre (1998, 2002 et 2004), sept coupes d'Angleterre (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 et 2017) et a disputé une fois la finale de la Ligue des Champions (2006), une finale de Ligue Europa (2000).

Il a également remporté sept community Shield (trophée de début de saison entre le vainqueur du championnat et celui de la coupe).

Actuel 6e de Premier League, Arsenal est opposé à l'Atletico de Madrid en demi-finale de la Ligue Europa.