L'entraîneur Julien Stéphan avant le match Strasbourg - Bordeaux : "Il faut se méfier d'une bête blessée"

Le Racing n'a plus perdu depuis quatre rencontres en Ligue 1, même s'il reste sur une série de trois nuls, où il est à chaque fois parvenu à revenir au score après avoir été mené (à deux reprises à Nantes, face à Reims et à Monaco). Les Strasbourgeois font preuve de progrès dans le jeu et d'une belle constance dans leurs prestations depuis trois mois. Ils savent pertinemment qu'un résultat positif ce mercredi à la Meinau pourrait leur offrir une marge conséquente de 10 points sur leur adversaire bordelais.

"C'est un match qui peut être clé pour le reste de la saison, explique le gardien de but Matz Sels. Si on gagne, on peut regarder vers le haut du classement. Mettre Bordeaux à 10 points, ça serait pas mal déjà. Si on perd le match, ça revient sur nous et on aura deux matchs pas facile derrière à Nice et contre Marseille".

Les Bordelais ont été piqués à vif par leurs dirigeants, après une nouvelle désillusion dimanche à domicile contre Brest (défaite 2 à 1 après avoir largement dominé pendant une heure). Admar Lopes, le directeur sportif a notamment chargé ses joueurs, après ce quatrième revers de la saison à domicile : "Je pense que les joueurs ne sont pas à la hauteur de l’histoire de ce club. Ils doivent changer tout de suite, car ils ne sont pas au niveau".

"Une bête blessée est toujours dangereuse"

Les Girondins, 16èmes de Ligue 1, ont la plus mauvaise défense du championnat (32 buts encaissés) et doivent renouer avec la victoire pour ne pas plonger dans la zone rouge. L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan se méfie donc de leur réaction d'orgueil : "Il faut capitaliser sur la confiance engrangée sur les derniers matchs, sur l'état d'esprit affiché, la qualité dans le jeu et la solidité. Il faut capitaliser sur ça et se méfier aussi d'une bête blessée, parce qu'une bête blessée est toujours dangereuse. Bordeaux a de la qualité individuelle, beaucoup de bons joueurs dans son effectif. Ils en ont changé un certain nombre en début de saison, ils n'ont donc peut-être pas de continuité sur le plan collectif. Mais j'ai vu des phases de jeu très intéressantes par séquences dans leurs matchs".

La flambée de coronavirus inquiète Julien Stéphan

Pour ce duel face aux Girondins, Julien Stéphan sera toujours privé de son défenseur central Maxime Le Marchand, blessé au dos. L'entraîneur strasbourgeois scrute aussi avec un peu d'anxiété l'évolution de la situation sanitaire, en espérant que son effectif ne soit pas touché par le coronavirus et que les stades puissent toujours être remplis ces prochaines semaines.

"Les conditions dans lesquelles on a évolué la saison dernière n'étaient plaisantes pour personne, ça n'est pas de cette manière-là qu'on veut vivre notre métier, admet Julien Stéphan. Pour l'instant, profitons d'avoir encore du monde dans les stades et surtout faisons tout ce qu'il faut pour limiter les risques. Ça flambe de partout, il faut donc être très attentif. Il y a des saisons qui peuvent être modifiées surtout en cette période de l'année, où on a un enchaînement de matchs très important. Il faut faire très attention, en sachant qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je vous en parle d'autant plus facilement que ma femme et mes deux enfants ont eu le Covid, il y a une dizaine de jours. J'ai eu la chance d'avoir été préservé de ça. Même en faisant le nécessaire pour limiter les risques, ça peut quand même arriver".