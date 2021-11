L'entraîneur Julien Stéphan, avant Strasbourg - Reims : "J'ai le devoir de ramener tout le monde sur terre"

L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan maîtrise parfaitement l'art de la communication. Il sait distiller les messages à bon escient à ses joueurs, à la presse et aux spectateurs. Avant d'affronter le Stade de Reims ce dimanche à la Meinau (14ème journée de Ligue 1), le jeune coach du Racing a tenu - et on le comprend - à ne pas céder à l'euphorie ambiante, qui accompagne le bon début de saison de son équipe.

"Il faut rester en alerte pour plein de raisons, soutient Julien Stéphan. Parce que les derniers résultats très positifs à la Meinau amènent beaucoup d'optimisme. C'est bien d'être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Le championnat est difficile, tous les matchs sont compliqués et la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Gagner en mettant quatre ou cinq buts, ça n'est pas naturel, ça n'est pas simple de faire ça. Et ça ne sera certainement pas le cas à chaque fois".

"Je trouve que le ciel est trop clair en ce moment au-dessus de Strasbourg"

"Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, qui me font dire qu'il faut être en alerte en permanence, a enchaîné l'entraîneur du Racing. Je trouve que le ciel est trop clair en ce moment au-dessus de Strasbourg, même s'il est gris aujourd'hui (sourires). J'ai le devoir de ramener tout le monde sur terre. La Ligue 1 c'est difficile, le club s'est sauvé à la dernière journée la saison passée. Il faut rappeler cela en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux quand on rentre sur le terrain, mais il faut bien rappeler certaines choses".

Pour la réception du stade de Reims qui reste sur cinq matchs sans victoire, l'entraîneur strasbourgeois sera privé de Ludovic Ajorque et Anthony Caci suspendus, de Jean-Eudes Aholou et très probablement de Maxime Le Marchand blessés. L'ancien défenseur de Fulham est toujours en délicatesse avec son dos. "Je n'ai pas d'inquiétude particulière, rassure Julien Stéphan. On va lui laisser le temps de se remettre. Logiquement on devrait pouvoir le récupérer en début de semaine prochaine".

Un victoire en guise de cadeau pour les UB 90 ?

Malgré ses absences, le Racing espère offrir un nouveau succès à ses supporters et notamment aux Ultras Boys 90 qui fêtent leurs 30 ans ce dimanche (une fête qui a été reportée d'un an à cause du covid) et qui ont prévu toute une série d'animations. "On a la nécessité de donner 100% à chaque match pour eux, par rapport à ce qu'ils nous rendent, explique Julien Stéphan. C'est un jour spécial. Je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la préparation de ces festivités. Ils ont aussi dépensé beaucoup d'argent. Donc on doit respecter tout ça et faire la meilleure prestation possible pour eux".